Misdaadjournalist Gerlof Leistra geeft online lezing over spannende boeken

De naam Gerlof Leistra doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar de auteur is een graag geziene gast in talkshows als Editie NL en BNR en doet al vanaf de jaren negentig verslag voor Elsevier. In zijn boeken schrijft hij over kopstukken in de onderwereld en de mocro maffia, zoals de moord op advocaat Derk Wiersum en Klaas Bruinsma.

In zijn nieuwe boek ‘Kops’, dat op 1 juni verscheen, beschrijft Leistra het leven van worstelkoning Bert Kops. Kops is een van de grondleggers van de worstelsport in Nederland. Hij traint samen met Anton Geesink, Chris Dolman, John Bluming en Wim Ruska, grote namen en pioniers van de vechtsport in Nederland. Na zijn actieve carrière wordt Kops trainer in zijn eigen sportschool aan de Weesperzijde in Amsterdam. In ‘Kops’ vertelt ‘Bertje’ openhartig en ongezouten over zijn passie voor het worstelen en andere vechtsporten, over de tol van de training, zijn sportvrienden, zijn roerige jaren op de Wallen als portier van Casa Rosso, zijn ‘akkefietjes’ met justitie en over zijn bijzondere familie.

Bijwonen van de lezing kost €5 voor leden van de bibliotheek. Niet leden betalen €7,50. Aanmelden kan via bmf.op-shop.nl.

Week van het Spannende Boek

De lezing van Gerlof Leistra is onderdeel van de Week van het Spannende Boek, waarin het genre spannende boeken extra aandacht krijgt en tevens de Hebban Thrillerprijs en de Gouden en Zilveren Strop worden uitgereikt. Deze week loopt van 7 t/m 13 juni en is de aftrap van de campagne Zomerlezen. Het thema van Zomerlezen is dit jaar Lees de wereld rond – Ga op reis in een boek.

Lezen in de zomer populair Boeken zijn de meest populaire mediasoort in de zomer, boven social media, muziek, tijdschriften en tv/serie. Ook lezers die zelden een boek pakken, lezen vooral in de zomer. Ook jongeren (18-34 jaar) lezen in de zomer vaker en meer. Een motivator voor deze doelgroep is voorbeeldgedrag; “Dan lezen anderen om mij heen ook”. Wie lid is van de Bibliotheek heeft toegang tot miljoenen boeken, e-books, luisterboeken en tijdschriften. Daarnaast krijg je korting op activiteiten voor kinderen en volwassenen, binnen én buiten de Bibliotheek. Voor kinderen tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Niet-leden kunnen gebruikmaken van de collectie en van activiteiten in de bibliotheek. Alleen voor het lenen van boeken en andere materialen is een lidmaatschap nodig.