Mirthe Marit Blankhorst Nederlands Kampioen bij NK Finals Springen in Ahoy Rotterdam

Op zaterdag 24 juni mocht ze het spits afbijten met de individuele finales op de toestellen minitrampoline, minitrampoline pegasus en op airtrack. En juist op dit laatste, meest favoriete onderdeel, won Mirthe het goud. Van flik-flakken tot aan streksalto’s, sprong ze vlekkeloze sprongseries. Met maar liefst 0.15 punt voorsprong op de nummer twee. Een prachtige medaille ging mee naar huis!

Meso Springteam

Daarnaast mocht Mirthe op zondag 25 juni met haar Meso springteam ook uitkomen voor de finales van het NK. Met haar 6 teamgenoten maakten zijn prachtige sprongseries op de airtrack. De vloeroefening op muziek, wat binnen het nieuwe onderdeel Meso is opgenomen, was spannend. Maar ook hier was de jury zeer content met de oefening welke werd neergezet. Daarnaast werden er bij de springtoestellen strakke en mooie sprongen gemaakt. Met een monster score van maar liefst 4.3 punt hoger dan de nummer 2 resulteerde dit in goud. Een mooie grote beker is mee terug gegaan naar Friesland.