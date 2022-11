Mirnser klif domein van de kitesurfers

Het is dan ook behoorlijk druk bij paviljoen 't Mar aan het Mirnser klif. Het is zelfs zoeken om een parkeerplekje. De kitesurfers komen van heinde en verre. Er staan diverse campers met Duits kenteken.



Volgens een van de kitesurfsters is deze plek ideaal omdat het er ondiep is. "Het lijkt inderdaad wel of er een evenement gaande is, maar dat is niet zo. Dit is een van de weinige plekken waar het kan en dus zoekt men elkaar op. De sfeer is gezelig en gemoedelijk en iedereen helpt elkaar. Er staat een stevige wind aan de IJsselmeerkust, dus zijn de omstandigheden prima. Aan de ene kant is het jammer dat het steeds harder gaat regenen, maar de regen maakt de wind wel variabeler en dus de strijd tegen de elementen ook weer mooier."