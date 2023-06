Mirjam en Maureen opnieuw met de tandem op reis voor KWF Kankerbestrijding

UITWELLINGERGA - Deze week zijn Mirjam Kuipers uit Uitwellingerga en haar vriendin Maureen Claassen uit Beetgum op de tandem vertrokken voor een reis naar het Noorse Trondheim, een fietstocht van maar liefst 2000 kilometer. Het doel is zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding. Na een lange voorbereiding begon maandagochtend de reis vanuit Uitwellingerga. De eerste etappe was een tocht van 150 kilometer naar Duitsland.

Het is niet de eerste keer dat de dames er samen op uitgaan voor KWF op de speciaal geprepareerde tandem. In 2021 bereikten ze al eens vanuit Franeker, na een indrukwekkende tocht van 1400 kilometer, de top van de Alpe d’Huez.

Opgeven is geen optie

Ook nu hopen ze weer op een prachtige avontuurlijke reis vol met mooie ontmoetingen en verhalen, maar ook met zadelpijn en ander damesleed, zoals de dames dat zelf benoemen. In gedachten nemen zij op de bagagedrager familieleden en vrienden mee die ziek zijn of die ze moeten missen. Opgeven is dan ook geen optie.

Back to basic

Tijdens de fietstocht gaan Mirjam en Maureen helemaal back to basic. Geen luxe hotelkamer of warm bad, maar wildkamperen en overnachten in trekkershutten midden in de natuur. Alles voor dat ene doel, namelijk een bijdrage leveren aan de 600 onderzoeken, die worden gefinancierd door het KWF met behulp van zoveel mogelijk donaties.



Doneren

Wil jij Mirjam en Maureen steunen tijdens hun tocht? Geef dan een donatie via de actiepagina: https://acties.kwf.nl/fundraisers/mirjam-maureenkuipersclaassen

Via Instagram en Facebook is de fietstocht van Mirjam Kuipers en Maureen Claassen naar Trondheim te volgen via het account Kijk d’r gaan.