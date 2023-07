Mirjam en Maureen fietsen in zestien dagen naar Trondheim voor KWF

Woensdag arriveerden Mirjam en Maureen in Trondheim, nadat ze op 26 juni uit Uitwellingerga waren vertrokken. Onderweg kregen de dames te maken met wisselende weersomstandigheden en was er enig fysiek ongemak, maar opgeven was uiteraard geen optie.

Het allerbelangrijkste is dat er inmiddels al een mooi bedrag is ingezameld voor KWF Kankerbestrijding dankzij giften en donaties. De teller staat op € 2.787,- en dat is al veel meer dan het oorspronkelijke streefbedrag. En doneren kan nog altijd via: https://acties.kwf.nl/fundraisers/mirjam-maureenkuipersclaassen.

Bron: Topentwelonline.nl