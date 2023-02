Minister Kuipers: Kinderhartcentrum in Groningen blijft open

GRONINGEN- De afdeling kinderhartchirurgie blijft in het UMCG in Groningen. Dat heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid besloten.

Tot nu toe waren er vier centra voor specialistische hartzorg in Nederland. Kuipers wilde dat meer concentreren. Er blijven nu twee kinderhartcentra over. Naast Groningen gaat het om het Erasmus MC in Rotterdam. Het betekent dat de centra van Utrecht en Leiden dicht moeten.

In het noorden is flink actiegevoerd om het kinderhartcentrum in Groningen open te houden. De kinderhartchirurgie in het UMCG in Groningen is ook van belang voor Friese kinderen. Ouders en patiënten hadden anders lange afstanden moeten afleggen om goede zorg te krijgen als het centrum in Groningen dicht had gemoeten.

'Concentratie nodig om kwaliteit op peil te houden'

En die kant leek het lang op te gaan, want de vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, besloot om de kinderhartcentra in Leiden en Groningen te sluiten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kwam daar echter tegen in protest. De toegankelijkheid van de zorg in het noorden zou door de keuze van De Jonge onder druk komen te staan.

Volgens Kuipers is de kwaliteit van de specialistische zorg gegarandeerd met het concentreren van de centra. Er zijn in de toekomst niet voldoende patiënten om vier centra open te houden. Daardoor zouden artsen niet genoeg operaties uit kunnen voeren om hun niveau op peil te houden.

De Kamer moet zich nog wel over het besluit buigen.

Bron: Omrop Fryslân