UITWELLINGERGA- De allesomvattende vraag die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat tijdens zijn bezoek aan de Prinses Margriettunnel mocht oplossen was: “Minister hoe gaan wij het probleem met het aquaduct oplossen?” Het antwoord van de geplaagde minister luidde: "Er wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek om erachter te komen wat er aan de hand is. En als dat bekend is, gaan we zo snel mogelijk kijken wat we kunnen doen, aan reparaties en omleidingen. Het probleem heeft absolute prioriteit. De weg ligt eruit en die moet er weer in. Het geld ligt er!”

Het was een waar mediaspektakel vanmorgen rond de klok van tien uur toen minister Harbers bij het aquaduct arriveerde. Nee, hij had niet in de file gestaan, want hoe origineel, de verantwoordelijke minister kwam aan op een boot van Rijkswaterstaat.

Daar had hij zich eerst laten informeren door de provinciale en lokale bestuurders. Op verzoek van gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder liet de minister zich uitgebreid informeren over de ontstane problemen met de tunnel en de gevolgen die de afsluiting heeft.

Als eerste was het de beurt aan de voorzitter van Doarpsbelang Top & Twel, Luuk Westert, om de minister zijn zorgen kenbaar te maken. Hij kreeg er alle gelegenheid voor.

“Onze vraag is vooral, wat voor perspectief heeft u voor onze dorpen. Hoe gaat dit probleem opgelost worden?”

Verontruste ondernemers

Vervolgens kreeg transportondernemer Wessel Veenstra het woord om namens alle ondernemers uit de betrokken gebieden, Bestuur Transport en Logistiek Nederland Noord, Bestuur MKB Nederland VNO NCW Noord en Vereniging Ondernemend Sneek de zorgen aan de minister kenbaar te maken. Veenstra is voorzitter van Logistiek Nederland Noord.

“Wij als ondernemers hebben direct last van de tunnelafsluiting. Maar ik ben ook bezorgde ondernemer en inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân. Niemand had dit probleem zien aankomen en het komt nu des te harder terug in het omliggende wegennet. Daar zit enorm veel urgentie op. Wij pleiten vanuit Logistiek Nederland om voor het vrachtverkeer tot een snelle oplossing te komen, al zal het maar een deel zijn, om het aquaduct weer te kunnen gebruiken. Er wordt vanuit de regio meegedacht om oplossingen te creëren, door mensen die er verstand van hebben en denken er verstand van te hebben. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Wij willen een oplossing die perspectief biedt. U bent hier niet voor niks gekomen, wij hebben onze hoop echt wel op u gevestigd, mooier kunnen wij het niet maken. Als ik bedrijfseconomisch naar ons eigen bedrijf kijk dan zien we de gemiddelde snelheid van ons wagenpark al dalen. Voor uw beeldvorming: 1 km snelheid verlaging betekent voor ons bedrijf 3% productieverlies, zo snel gaat dat. Als vanaf de paasdagen het water-en recreatieseizoen begint dan kun je de ver dubbelaar wel inzetten als het over de verkeersintensiteit gaat. De problemen zullen gigantisch worden als er voor die tijd geen oplossing is. We pleiten voor een snelle oplossing”, aldus Veenstra.

Minister Harbers hoorde het betoog van Wessel Veenstra belangstellend aan en reageerde met de nodige slagen om de arm.

“Ik ben op de hoogte gebracht door de gedeputeerde en heb ooit eens cynisch tegen haar gezegd dat ik de hele hoofdvaarweg Lemmer naar Delfzijl ken. Als minister krijg je alleen dingen op je bureau die een probleem zijn. In die zin was ik opgelucht toen we in november de financiering hebben geregeld over de aanpak van de resterende Friese bruggen, maar zodra je het geld hebt dan ligt het er nog niet. In dat opzicht ben ik mij de vorige maand ook rot geschrokken toen de problemen rond het aquaduct duidelijk werden. Dat gebeurt opeens gewoon terwijl dit aquaduct een hele lange levensduur heeft en opeens kijk je daar tegen aan. Als er een plek in Nederland is waar we dit er niet bij hadden kunnen hebben dan is dat hier wel. Ik begrijp jullie zorgen, ik ken het gebied goed, ik ben inderdaad een van die waterrecreanten. Ik ken de dorpen en weet hoe weinig verkeer er door heen kan en hoe ingewikkeld het is. Ook als het om verkeersveiligheid gaat. Tegelijkertijd zijn dit de moeilijkste weken omdat ik nog geen antwoord heb. Het is nu echt aan de knappe koppen, maar het heeft de allergrootste prioriteit in Nederland. We hebben alles opzij gezet, spoedopdrachten gegeven. We moeten precies weten wat er aan de hand is. Dat kost tijd en we weten niet hoeveel. Als het probleem bekend is dan weet je wat je kunt doen. Wat er tijdelijk wel en niet kan, hoe het aangepakt moet worden et cetera. We hebben de kennis nodig en hopen die zo spoedig mogelijk hebben en dat we dan adequaat tijdelijke oplossingen en een goed reparatieplan hebben. In de tussentijd heb ik helaas niets anders in de aanbieding dan lapmiddelen. Ik heb het nu gezien en het is inderdaad een trieste aanblik, zo’n lege snelweg. Want dat het een verkeersader is, dat is duidelijk. Ik volg het op de voet vanuit Den Haag en zet alles op alles om er achter te komen wat er aan de hand is en aan de slag kunnen met oplossen. Dat die oplossing komt is zeker, alleen ik weet niet of dat dagen, weken of maanden gaat duren. Ik hoop dat de tijdelijke oplossingen die jullie hebben aangedragen dat er tijdelijk iets kan ook realiteit wordt. Alleen weet ik het op dit moment niet”, aldus de minister.

Voor Veenstra is het perspectief van een noodoplossing op dit moment cruciaal. De minister zei toe om voor alle tijdelijke en deeloplossingen klaar te staan.

Bijeenkomst

Voorzitter Doarpsbelang Top & Twel bepleitte bij de minister voor het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst over de problematiek. Wethouder Michel Rietman en gedeputeerde Avine Fokkens-Keet beloofden dit te zullen doen zodra er meer duidelijkheid is.