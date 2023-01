Minister Harbers komt volgende week zelf polshoogte nemen bij kapot aquaduct A7

Gezien het feit dat het in Nederland maar zelden voorkomt dat een belangrijke snelweg maandenlang dicht is, wil de minister zich persoonlijk laten informeren over het probleem en de mogelijke oplossingen.

Omdat delen van het aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerga omhoog komen, heeft Rijkswaterstaat in december 10.000 zandzakken in het aquaduct geplaatst. De A7 tussen Sneek en Joure is daarom in ieder geval een half jaar afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt voor veel verkeersoverlast in het zuiden van Fryslân.

Transportondernemers

Transportondernemers en forensen hebben er veel last van. Gedeputeerde Avine Fokkens vindt het daarom een goede zaak dat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat woensdagochtend zelf naar Uitwellingerga komt om de situatie bij het aquaduct te bekijken.

"Het is goed om de minister te laten zien hoe kwetsbaar onze infrastructuur is", zegt Fokkens daarover. "Het is zeer uitzonderlijk dat een minister persoonlijk bij een storing komt kijken. Ik stel dat zeer op prijs."

Fokkens wil de minister ook wijzen op de kwetsbaarheid van de alternatieve routes, zoals de verouderde bruggen over het Prinses Margrietkanaal en de brug bij Spannenburg. De brug over het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerga wordt aanstaande vrijdag voorzien van nieuw asfalt en is daarom op die dag afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Rijkswaterstaat is intussen op zoek naar de oorzaak van het probleem en de beste methode om het aquaduct te repareren. Het bezoek van de minister geeft volgens Rijkswaterstaat aan dat het oplossen van de problemen bij Uitwellingerga een hoge prioriteit heeft, ook in de politiek.

Directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat Noord-Nederland denkt niet dat hij volgende week al kan vertellen wat de precieze oorzaak is van de problemen van het aquaduct.

Bron Omrop Fryslân