Minister Grapperhaus laat deskundigen nog een keer kijken naar hervorming brandweer

FRYSLAN - Demissionair minister Grapperhaus laat nog een keer bekijken of het echt noodzakelijk is om de vrijwillige brandweer in Nederland minder taken te geven dan de beroepsbrandweer.

Dat laatste zou moeten vanwege een Europese richtlijn, waarin staat dat gelijk werk gelijk betaald moet worden.

Grapperhaus zegde aan de Tweede Kamer toe dat twee deskundigen naar de brandweerhervorming gaan kijken. Ook gaat hij de komende tijd opnieuw in Brussel bepleiten dat het Nederlandse systeem uniek is, en in stand zou moeten blijven.

Om aan de Europese richtlijn te voldoen en tegelijkertijd de vrijwillige brandweer te behouden, diende Grapperhaus het plan in om een duidelijker onderscheid te maken tussen het professionele brandweerwerk en het vrijwillige. Vrijwilligers mogen dan geen grote complexe branden meer blussen en mogen nog maar één specialisme hebben, zoals beknelde mensen bevrijden of drenkelingen redden.

Kamer unaniem tegen

De Tweede Kamer toonde zich vanmiddag unaniem zeer boos over de plannen. De Kamerleden willen het liefst dat de situatie blijft zoals hij nu is: dat vrijwillige brandweerlieden dezelfde taken hebben als professionele. Als de hervorming doorgaat, dreigt er een leegloop onder vrijwilligers. Zo'n 15 procent wil er dan mee stoppen, met mogelijk alle gevolgen van dien voor de brandveiligheid.

Fryslân

Ook in Fryslân is onrust ontstaan bij verschillende brandweerposten. In Fryslân bestaan de brandweer grotendeels uit vrijwilligers. Alleen Leeuwarden heeft een beroepskazerne. Verschillende brandweerlieden die onze redactie sprak gaf aan te zullen stoppen wanneer men de hervorming doorzet. ,,Wij hebben dezelfde opleiding als een beroeps. We voeren ook precies dezelfde taken uit. Het is een bezopen plan. Bedacht door mensen die nog nooit een brandweerwagen vanbinnen gezien hebben. Meer zeg ik er maar niet over. Ze zijn er bij de brandweer niet zo van gediend als wij met de pers praten." laat een verontruste vrijwilliger anoniem (naam bekend bij redactie) aan onze redactie weten.