Minister geeft Friese gemeenten twee weken uitstel voor bemesten

Zij reageren woensdag op het verzoek en geeft de boeren nu twee weken langer de tijd om te bemesten. Eigenlijk vindt Henk Hulshoff van LTO Noord dat het antwoord van de minister wat te laat is gekomen: "Deze kamerbrief is eigenlijk mosterd na de maaltijd. Het uitrijden van mest mocht officieel tot gisteren, dus veel boeren hebben al maatregelen genomen."

Toch denkt Hulshoff dat het uitstel voor sommige zal helpen. "Ik denk dat zeker voor de helft van de boeren in het gebied dit een oplossing is. Een compromis tussen milieu en boeren, want we hebben de helft gekregen van wat we wilden. Daar moeten we me leven." Het verzoek van LTO Noord aan de minister was oorspronkelijk bedoeld voor gemeenten in Noordoost-Fryslân. De minister heeft vanwege de neerslag in andere regio's ook de gemeenten Heerenveen, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Weststellingwerf uitstel gegeven.

Ondanks de late reactie van de minister is Hulshoff tevreden met de beslissing: "Ons verzoek is voor een deel ingewilligd. Er is besloten dat alleen de zogenaamde dunne fractie mag worden uitgereden. Boeren die dat willen moeten dus eerst hun mest machinaal verwerken in dikke- en dunne fractie. Daar komen kosten bij kijken, maar voor een gedeelte van de boeren is dit zeker een oplossing."

Het uitstel voor het uitrijden van mest geldt tot 15 september 2021.