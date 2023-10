Minifestival Sneker Filmliefde

Nothing to Laugh About

Er valt inderdaad niets te lachen als op één dag je vriendin het uitmaakt, je show wordt gecanceld en je van de dokter hoort dat je botkanker hebt. Het overkomt de ooit succesvolle stand-up comedian Kasper Berntsen, die zich met frisse tegenzin aanmeldt bij een praatgroep van mede-kankerpatiënten.

Past Lives

Nora en Hae Sung, jeugdvrienden, worden uit elkaar gerukt als Nora’s familie vanuit Zuid-Korea naar Canada emigreert. Twaalf jaar later studeert Nora in New York en hervinden de twee elkaar via het internet. Ze fantaseren over een wederzien, maar de afstand doet het contact verwateren. Nog eens twaalf jaar later is Nora inmiddels getrouwd en wordt ze tijdens een allesbepalende week herenigd met haar jeugdliefde, als hij haar opzoekt in New York.

Les Enfants des Autres

Lerares Rachel tikt de veertig aan als ze smoorverliefd wordt op Ali, die ze tijdens een gitaarles leert kennen. Al snel raakt ze verknocht aan zijn vierjarige dochter Leila en krijgt ze ook te maken met de moeder van het meisje. In deze nieuwe situatie ervaart Rachel niet alleen moedergevoelens voor Leila en alle risico’s die het houden van andermans kinderen met zich meebrengen, maar begint ze ook haar eigen kinderwens te herontdekken.