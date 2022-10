Miniatuur vlotjes bouwen in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- In de herfstvakantie kun je in het Fries Scheepvaart Museum vlotjes bouwen! In de workshop krijg je een houten bouwpakketje, een hamer en wat lijm en leer je het vlotje helemaal zelf in elkaar zetten. Het vlotje is een mini-versie van de Sterke Yerke.

In het museum kun je namelijk de familietentoonstelling Expeditie Sterke Yerke, van olievervuiling tot plastic soup beleven. Met een heuse expeditie-kaart verken je het verhaal van de mannen van de Sterke Yerke. Zij bouwden in de jaren zeventig van gebruikte materialen een vlot en gingen er zelfs mee de Atlantische Oceaan op! Dat deden ze om aandacht te vragen en onderzoek te doen naar de olievervuiling op zee. Veertig jaar later bouwden ze opnieuw een vlot en daarmee varen ze nu op de Waddenzee om kinderen bewust te maken van de plastic soup.

Familietentoonstelling

In de familietentoonstelling kun je zelf proefjes doen om het probleem van olie en microplastics in het water te ontdekken. Klim op het nagebouwde vlot en voel hoe het is om daarop te moeten leven, mét poes Hummel en een papagaai Kokkie. Vind je weg door het plastic doolhof, leer verschillende soorten plastic scheiden, en vis zelf met de op afstand bestuurbare plastic hunter de microplastics uit de museumvijver. Expeditie Sterke Yerke is en inspirerende en stimulerende ontdekkingsreis voor jong en oud!

Coole Kidsnacht: plastic jutten en nachtvaren

De herfstvakantie in het Fries Scheepvaart Museum begint natuurlijk met de Coole Kidsnacht. Speciaal voor kinderen is het museum op 14 oktober na sluitingstijd tóch open, want het museum ziet er in het donker heel anders uit. Van 18.00 tot 21.00 uur kun je in het museum plastic jutten met de jutter van Sneek. Van het gevonden plastic kun je een bootje maken om mee te gaan nachtvaren in de museumvijver!

Expeditie Sterke Yerke

Het Fries Scheepvaart Museum met Expeditie Sterke Yerke is de hele herfstvakantie open. Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur. Entree: € 4,50 voor kinderen van 6-18 jaar; gratis voor kinderen van 0-5 jaar; €9,50 voor volwassenen.

De Coole Kidsnacht is op 14 oktober van 18.00 tot 21.00 uur en kost € 3,50 voor alle leeftijden. Kaartjes hiervoor koop je aan de kassa of online (klik in de kalender op 14 oktober).

De workshop vlotjes bouwen kost € 3,- (excl. museumentree) en kun je volgen van maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober, van 10.30 tot 11.30 en van 14.00-15.00 uur. Reserveren kan via balie@friesscheepvaartmuseum.nl, maar je kunt ook op de dag zelf kijken of er nog plek is.