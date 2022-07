Minder verkeer moet zorgen voor aantrekkelijkere binnenstad Sneek

In 2020 is in de Sneker binnenstad een onderzoek uitgevoerd om de verkeerstromen inzichtelijk te maken. Daaruit bleek dat er te veel verkeer door het centrum rijdt. Op wegen in de binnenstad zoals de Lemmerweg, Prins Hendrikkade, Singel en de Jousterkade rijden dagelijks ruim 10.000 motorvoertuigen.

Plannen maken met omwonenden

Met diverse partijen is onderzocht hoe de situatie kan worden verbeterd. Om minder verkeer door de binnenstad te laten rijden wil de gemeente op een aantal plekken en op bepaalde tijdstippen doorgaand verkeer beperken. Daarbij blijft de bereikbaarheid wel gegarandeerd.

Na de zomer worden omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden uitgenodigd om de plannen en mogelijkheden met elkaar de bespreken. Na deze bijeenkomsten zal de gemeente bepalen wanneer gestart wordt met de proef en hoe de effecten gemeten kunnen worden. Na de proefperiode worden de maatregelen geëvalueerd met de diverse partijen en volgt er een definitief verkeersplan.