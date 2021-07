Minder publiek bij de PC: zaterdag zo'n 2.000 kaarten minder te koop

De PC staat voor woensdag 4 augustus op het programma. PC-voorzitter Ids Hellinga: "Wij hebben ons nu eerst gericht op de voorverkoop van de kaarten. Die begint op zaterdag 10 juli om 10.00 uur. Mensen moeten er dus snel bij zijn. De rest van de organisatie is uitvoering, ook de vraag: wat is precies accommodatie? Daar zullen wij de komende weken verder over praten."

Horeca nog onduidelijk

De PC wilde dit jaar met testen voor toegang volle bak publiek draaien. Ook zou het terrein van de PC met een stuk van de Voorstraat en de Vijverstraat uitgebreid worden. Er zou plaats moeten komen voor verschillende horecaondernemers uit Franeker.

Hellinga heeft op dit moment nog geen idee of dat door kan gaan. Er is al overleg geweest met burgemeester Waander van Waadhoeke, mar besluiten zijn er op dat punt nog niet genomen. Hellinga: "Dat komt in de komende weken."

Minnertsga

Ook Kaatsvereniging Minnertsga zal over de nieuwe situatie praten, zegt voorzitter Jacob Wassenaar. Minnertsga zou hetzelfde systeem toepassen als de PC en zou zijn hoofdklassepartij (voor mannen en vrouwen) op woensdag 21 juli ook draaien met volle bak publiek. Zelfs met een feesttent en live muziek.

Dat laatste mag onder de nieuwe regels niet meer. Maar verder hoopt Minnertsga de partij toch te organiseren zoals het is bedacht. Wassenaar: "We hebben een hele ruimte accommodatie. Wij zouden ook nog het voetbalveld erbij kunnen gebruiken. Dan hebben we nog meer ruimte. Maar we zullen maandag om tafel om te kijken wat er mogelijk is."

Freulepartij

De Freulepartij in Wommels staat voor woensdag 11 augustus op het programma. De kaartverkoop begint op 16 juli. Voorzitter van de Stichting Freule, Tjeerd Dijkstra, zegt dat ook het Freulebestuur zich zal beraden. "We komen maandag bijeen en dan kijken we wat er mogelijk is."

Ook de Freule zou met testen aan de ingang werken. Bovendien zal het terrein van dorpshuis It Dielshûs bij het veld worden getrokken, zodat ook bij deze partij een horecaplein bij het kaatsveld zal horen. De bedoeling is om buiten live muziek te hebben, maar de nieuwe coronaregels verbieden dat.

Ook Dijkstra ziet het, evenals Wassenaar, nog wel zitten. "We hebben een groot veld, dus onze accommodatie kan ook bij twee derde bezetting heel wat publiek hebben."