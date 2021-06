Milka uit Mexico zoekt een warm thuis in omgeving Sneek

SNEEK- Eind augustus is het zover! Tientallen scholieren van over de hele wereld maken hun droom waar door een periode ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur en gewoontes. Zo ook de Mexicaanse Milka. Voor haar zijn wij op zoek naar een gastgezin dat deze enthousiaste studente een warm thuis kan bieden.

Wie is Milka?

De 16-jarige Milka uit Mexico is een sportief, sociaal en nieuwsgierig meisje met een passie voor talen. Ze spreekt niet alleen Spaans, maar daarnaast ook Engels, Frans en zelfs een beetje Duits. Komen daar straks Nederlands en Fries bij? Milka houdt van hardlopen, fietsen, wandelen en zwemt zelfs een paar uur per dag. Eten is een belangrijk onderdeel van de Mexicaanse cultuur en ze kijkt er naar uit om haar gastgezin kennis te laten maken met de Mexicaanse keuken. “Ik kan niet wachten tot ik het Nederlandse leven kan ontdekken door deel uit te maken van een Nederlands gastgezin!" Benieuwd naar Milka? Bekijk haar profiel hier.

Familie Van Boxmeer-Aanraad ging u voor

De familie Van Boxmeer-Aanraad is sinds februari 2021 gastgezin voor de Italiaanse uitwisselingsstudente Martina. “Wij zochten een student die temperamentvol is en over het algemeen zijn de meeste Italianen dat. Daarom kozen wij ervoor om Martina een warm thuis te bieden,” vertelt gastmoeder Karen. “En gelukkig hebben wij geen spijt, want ze is een aanvulling op ons gezin. Het is ontzettend mooi om te zien hoe een meisje van 17 jaar haar weg vindt in een totaal nieuwe omgeving en in een totaal nieuw gezin!”

Gaat u het avontuur aan door een buitenlandse student in huis te nemen?

Gastgezinnen wonen verspreid door het hele land. Jong of wat ouder, alleenstaand of een gezin met kinderen? In onze ogen kan iedereen gastgezin zijn! Het High School Holland programma van Travel Active biedt buitenlandse scholieren de kans écht onderdeel uit te maken van de Nederlandse cultuur door ze een thuis te bieden bij een Nederlands gezin en ze hier naar een middelbare school te laten gaan. Natuurlijk volgen Travel Active en de studenten de coronamaatregelen van het RIVM en de overheid.

Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse student. Als gastgezin leert u ook over de cultuur en inzichten die een buitenlandse student meebrengt! Staat u open voor een andere cultuur met haar taal en tradities?

Hoe werkt een uitwisseling?

Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de student begeleid door één van onze Local Coordinators. Er worden lokale tripjes georganiseerd door de Local Coordinator en Travel Active organiseert evenementen voor studenten en gastgezinnen (als de situatie rondom Covid-19 dit toelaat). Een buitenlandse student in huis nemen, is op vrijwillige basis. U, als gastgezin, voorziet in kost en inwoning. De overige kosten zijn voor rekening van de student of Travel Active.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de buitenlandse studenten en het High School Holland programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School Holland team per mail naar highschoolholland@travelactive.org, of bel 085-222 48 10 of bezoek de website: www.travelactive.nl/high-school-holland