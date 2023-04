Miljoen geïnvesteerd in baggeren water Súdwest-Fryslân

SNEEK- De afgelopen maanden investeerde de gemeente Súdwest-Fryslân een miljoen in het baggeren van sloten en vijvers in negen dorpen en steden van onze gemeente. Baggeren is het verwijderen van de sliblaag in de vaar- en waterwegen. Een dikke sliblaag zorgt voor een slechte doorvaart, doorstroming en afwatering.