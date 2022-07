Militaire oefening Súdwest-Fryslân

SNEEK- Tussen 17 juli en 21 juli vindt onder andere in de gemeente Súdwest-Fryslân een militaire oefening plaats. De militairen oefenen zowel overdag als in de avond en nacht. In onze gemeente vinden de nachtelijke oefeningen plaats in Kornwerderzand (17 op 18 juli) en Laaksum (17 op 18 juli). De jachthaven in Workum wordt overdag aangedaan.