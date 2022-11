Militair eerbetoon voor kapitein Boers bij het Kazemattenmuseum

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 was kapitein Boers commandant van de stelling Kornwerderzand. Bij het monument ter nagedachtenis aan hem en zijn plaatsvervanger luitenant Ham, werd door de 38 aanwezige militairen de eregroet gebracht. Een indrukwekkend moment na een leerzame dag in het Kazemattenmuseum.

Het bezoek van de militairen uit Ermelo was onderdeel van de opleiding aan de KMS, de militaire opleiding tot sergeant. In het Kazemattenmuseum kregen ze te horen en te zien wat op deze plek is gebeurd en hoe het mogelijk was dat hier de Duitse Blitzkrieg tot staan werden gebracht.

Bijzonder was dat niet de ervaren rondleiders van het museum het verhaal vertelden maar de militairen zelf. Vijf van de aankomend sergeanten hadden van tevoren de opdracht gekregen om zich te verdiepen in het verhaal van de stelling Kornwerderzand. Zij moesten deze kennis overbrengen op hun collega’s. Met enthousiasme en kennis van zaken brachten Harry, Jeffrey, Jorick, Stefan en Wesley het verhaal. En met succes. Na afloop kregen ze complimenten van een vrijwilliger van het museum.

De groep was zichtbaar onder de indruk van hoe de soldaten op Kornwerderzand zich in 1940 met de middelen die ze toen hadden moesten verdedigen en wat ze in de kazematten hebben meegemaakt. Dat kwam ook tot uiting bij het brengen van de eregroet.