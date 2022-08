Mijlpaal voor Omrop Fryslân: 1 miljard views voor Friese gifjes

Lars Hoekstra is de maker van de gifjes. "Ien miljard views, dat 'koe minder'. It is mear as oare regionale omroppen en wat minder as guon lanlike omroppen, mar dy binne ek wat grutter fansels." Intussen staat de teller op dik 1 miljard en dat is veel, helemaal wanneer je, je realiseert dat Fryslân zo'n 650.000 inwoners heeft. Een overzicht met de views per omroep is hier te vinden.