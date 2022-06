Midsimmertiid 2022 in Warns: Tetsje en muzikale vrienden

WARNS- Tetsje van der Kooi (sopraan) en haar muzikale vrienden geven op dinsdagavond 21 juni een midzomeravondconcert in Jorwert. Toen de serie krystkonserten vorig jaar abrupt werd afgebroken vanwege corona, ontstond dezelfde avond aan de keukentafel het idee om de draad precies een halfjaar later weer op te pakken. Van de kortste naar de langste dag.

Midsimmertiid 2022

Het leven mag weer gevierd worden. Het Midsimmertiid-programma bestaat uit muziek, liederen en verhalen over de zon en de liefde, van o.a. George Gershwin, Felix Mendelssohn en Astor Piazzolla. Een stralend programma dus, met klassiekers als I got Rhythm, A Midsummer Night's Dream en Summertime, en andere verrassende muziek.

Muzikale vrienden

Het concert wordt gegeven door vijf muzikale vrienden en een meesterverteller:

• Tetsje van der Kooi: sopraan, treedt op in Fryslân en daarbuiten. Organiseert samen met haar muzikale vrienden ook zelf concerten, zoals Passy, Vrouwen van de Zee en Nacht & Dei.

• Astrid den Daas (klarinet): sinds 2021 klarinettiste bij de Bielefelder Philharmoniker. Studeert momenteel voor haar master aan de Hochschule für Musik in Detmold en is daarnaast actief bij Ensemble Reflektor.

• Wytske Holtrop (cello): ontving in juli 2018 de Fryske Emmy Award voor talenten. Behaalde in 2019 haar master (cum laude) aan de Haute École de Musique de Genève.

• Frans Douwe Slot (piano): studeerde onder andere aan de befaamde Liszt Academy in Boedapest. Hij is solist en kamermusicus en heeft zijn eigen talentenklas. Daarnaast is hij als correpetitor verbonden aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

• Jochem Schuurman (harmonium): studeerde aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Hij won diverse prijzen op orgelconcoursen. Sinds 2017 is hij organist van de Martinikerk te Franeker.

• Frank Belt (verteller): mede-oprichter van Vertellers van Fryslân. Studeerde aan de Vertelacademie en geeft met zijn verhalen alle ruimte aan verbeeldingskracht.

Steun aan War Child

De krystkonserten van Tetsje en haar vrienden worden altijd opgedragen aan kinderen in oorlogssituaties. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn dat er alleen maar meer geworden. Omdat díe krystkonserten werden afgelast, dragen zij dit midzomerconcert aan hen op. Er gaat een gedeelte van de kaartverkoop én de opbrengst van de deurcollecte naar War Child, de organisatie die zich inzet om oorlogskinderen hoop en een toekomst te geven.

Tijdstip en locatie

• Dinsdag 21 juni, 19.30 uur, Redbadtsjerke Jorwert

• Dinsdag 21 juni, 21.30 uur, Redbadtsjerke Jorwert

• Zondag 3 juli, 15.30 uur, de Spylder Warns

Entree: € 17,50, studenten halve prijs, kinderen tot 16 jaar gratis.

Kaarten via www.konserten.nl. Of stuur een mailtje naar info@tetsjevanderkooi.nl.