Middelbare scholen-Tour Ohana Dance Studios

In het kader van laagdrempelig kennismaken met het verenigingsleven als jongere, hebben de dansers van Ohana in samenwerking met Stichting Sociaal Collectief, een bezoek gebracht aan middelbare scholen zoals beide locaties van de Bogerman, RSG en Aeres. Na het geven van enkele optredens gingen ze met verschillende leerlingen in gesprek, over wie zij zijn, wat ze doen, wat de leerlingen doen of zouden willen doen en wat hun al dan niet beweegt om zich aan te sluiten bij een sportschool of vereniging.

Frissa Feest

Ook is het Frissa Feest onder de aandacht gebracht bij de jongeren. Frissa is een evenement in het Bolwerk die speciaal wordt georganiseerd voor de jeugd van Sneek en omstreken. Op dit event wordt er geen alcohol geschonken, maar wél een feestje gebouwd. Aanstaande vrijdag is het weer zover en dit keer met niemand minder dan Jack $hirak als hoofdprogramma! $hirak is een bekende DJ en producer van hits zoals 'Uhuh' met Ronnie Flex en Lil Kleine en 'Probleem' met Boef. Ohana is er ook te vinden, als voorprogramma. Een kaartje is 12,50 via de website, maar via Ohana Dance Studios slechts 5 euro! Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een DM sturen op instagram @oahandancestudios. Hopelijk tot vrijdag 19 mei.

Fantastisch om op deze manier kennis te maken met de jongeren van Sneek en omstreken en met hen het gesprek aan te gaan. "Wel bizar ook dat we al gelijk herkend werden, doordat ze ons hebben gezien op GrootSneek! Met een aantal van hen hebben we ook TikTok challenges opgenomen, die zullen binnenkort verschijnen op onze TikTok @ohanadancestudios, super leuk. Het is voor ons een eer dat we op deze manier de ruimte krijgen om een steentje bij kunnen dragen aan onze mooie stad en haar jeugd", vertellen ze bij Ohana.