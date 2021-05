Middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer helemaal open

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft positief geadviseerd over de opening. De coronacijfers zijn de afgelopen weken flink verbeterd en in het voortgezet onderwijs kan de anderhalve metermaatregel losgelaten worden.

Wel is het dringende advies voor de leerlingen en docenten om twee keer per week thuis een zelftest doen. Ook moeten leerlingen afstand houden van hun docenten.

Minister Slob

"Scholen hebben fantastisch werk geleverd met al het onderwijs op afstand. En dat wékenlang, ook nog naast fysieke lessen. Maar er gaat niets boven les op school. Daar leren leerlingen het beste", zegt minister van basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob. "Dat scholieren dit schooljaar nog minimaal 6 weken volledig fysiek onderwijs krijgen, maakt een groot verschil. Niet alleen voor de schoolprestaties, maar ook voor hun welzijn."

De meeste middelbare scholen in het voortgezet onderwijs krijgen op dit moment maar een paar dagen per week les. Ze kunnen sinds maart weer minstens één dag per week fysiek naar school. Op 7 juni moeten alle scholen weer open zijn.