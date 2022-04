Michiel Kok toont zich de rapste in de Tijdrit van Harich

Even na de klok van 18.00 uur rolde Lenthe Wobma als eerste van het zeventigtal deelnemers van de startkar. Zij zette een tijd van 20:16 en bleek daarmee meteen de beste bij de D2. De eerste richttijden voor de dagzege overall kwamen vanuit de H2, waar Elmar Abma met 17:04 en Vincent van Dorp met 17:10 behoorlijk rap bleken. Beide jongens werden vorig seizoen nog tweede en derde op het NK Tijdrijden voor Junioren.

Vervolgens was het de beurt aan de dames van de D3 en D4. Beste renster zonder licentie werd WV Snits’er Dineke Nijmeijer 20:09, zij versloeg de Nederlands kampioene marathonschaatsen op natuurijs Luna Jonkers. Bij de licentiehoudsters was Manon de Boer, eveneens lid van de organiserende vereniging, de beste met 25 seconden voorsprong op Martha Maltha.

Tussendoor kwamen handbiker Johan Reekers met 21:24 en handbikester Jennette Jansen, die naar 23:25 wist te rijden, in actie.

Klaas Bolks greep als enige deelnemer in zijn categorie de dagwinst bij de H6, waarna Remco Grasman (H5) de toon zette voor wat nog zou volgen met een tijd van 17:03, nipt sneller dan Abma. Zou deze tijd nog geklopt worden? In ieder geval niet bij de H4, waar Bastiaan van der Kraan, Lammer Haverkamp en Evert-Jan Veldkamp het podium bezetten met slechts negen seconden verschil tussen de winnaar en nummer drie in deze categorie. Bij de H3 was Juup Kuperus de dagwinnaar, met hierbij een eervolle vermelding voor Tom Akkerman. Hij wist voor het eerst in dertien jaar het categorie-podium te behalen bij een WV Snits-tijdrit.

De kleppers van de H7 vormden zoals gebruikelijk het slotstuk van de tijdrit. Hierbij bleek Grasman toch verslaanbaar en wisten Kok (16:43), De Bruin (16:55) en Van der Wier (17:02) Grasman naar een vierde plaats overall te verwijzen. Hierbij was de gemiddelde snelheid van de winnaar uit Heerenveen bijna vijftig kilometer per uur.

De Tijdrit van Harich vormde de opener van de Kalas Tijdritcompetitie. Het streven is om deze competitie uit nog ongeveer vier tijdritten te laten bestaan, waarbij de tijdritten in Lemmer (25 mei) en Urk (11 juni) al vaststaan.

Top-5 overall

1. Elmar Reinders (H7), Heerenveen 16:43

2. Tjalle de Bruin (H7), Deventer 16:55

3. Wieger van der Wier (H7), Marum 17:02

4. Remco Grasman (H5), Emmeloord 17:03

5. Elmar Abma (H2), Wolvega 17:04

Top-3 D2

1. Lenthe Wobma, Bolsward 20:16

2. Anna Linde van Dorp, Elburg 21:08

3. Maureen Abma, Wolvega 22:09

Top-3 H2

1. Elmar Abma, Wolvega 17:04

2. Vincent van Dorp, Elburg 17:10

3. Niels Brinkman, Noordlaren 17:33

Uitslag D3

1. Dineke Nijmeijer, Lemmer 20:09

2. Luna Jonkers, Groningen 20:50

Top-3 H3

1. Juup Kuperus, Leek 17:51

2. Ronald Brouwer, Lelystad 18:26

3. Tom Akkerman, Groningen 18:49

Top-3 D4

1. Manon de Boer, Leeuwarden 18:32

2. Martha Maltha, Sneek 18:58

3. Bettina Zijlstra, Peize 19:23

Top-3 H4

1. Bastiaan van der Kraan, Hoogeveen 17:45

2. Lammert Haverkamp, Elburg 17:49

3. Evert-Jan Veldkamp, Roden 17:54

Top-3 H5

1. Remco Grasman, Emmeloord 17:03

2. Wopko Faber, Sneek 17:45

3. Norbert van der Straaten, Oegstgeest 18:37

Uitslag H6

1. Klaas Bolks, Hardenberg 20:16

Top-3 H7

1. Michiel Kok, Heerenveen 16:43

2. Tjalle de Bruin, Deventer 16:55

3. Wieger van der Wier, Marum 17:02