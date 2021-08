Michel Vlap naar FC Twente

SNEEK- Het zoemde al in de media romd en vandaag werd onder voorbehoud van medische goedkeuring bevestigd dat Michel Vlap dit seizoen voor FC Twente uitkomt. De Tukkers hadden in eerste instantie hun zinnen gezet op Jurgen Ekkelenkamp, doch de Ajacied gaf de voorkeur aan een buitenlands avontuur. Vervolgens kwam de 24-jarige Vlap die bij RSC Anderlecht niet meer in de plannen van trainer Vincent Kompany voorkomt, voor de positie van aanvallende middenvelder in beeld.

Michel Vlap die door FC Twente wordt gehuurd, maakte in de zomer van 2019 voor een transfersom van acht miljoen euro de overstap van SC Heerenveen naar Paars-Wit. In Brussel kende hij bij de voormalige Belgische grootmacht een prima debuutjaar. In het tweede seizoen liep het echter minder, waarna hij in de winterstop werd verhuurd aan Arminia Bielefeld. In de Bundesliga beleefde hij vervolgens met een goal en een assist tegen "Rekordmeister" Bayern München een "Traumstart", maar na een trainerswissel - en de keuze voor een zeer verdedigende tactiek - kwam hij minder aan spelen toe.

Eerder werd in de Belgische pers al gemeld dat Vlap bij RSC Anderlecht niet aan spelen zou toekomen en dat zijn toekomst niet in het Lotto Park zou liggen. Dat werd toen door zijn zaakwaarnemer ontkend. De signalen wezen echter wel in die richting, want zowel in de voorbereiding als bij de start van de competitie kreeg hij geen speeltijd.

Bij voormalig landskampioen FC Twente dat wordt getraind door Ron Jans en dat eerder o.a. spits Ricky van Wolfswinkel als vervanger van de naar Ajax terugkeerde Danilo naar Nederland terughaalde, moet onze oud-stadgenoot vanaf het middenveld voor de nodige creativiteit en voor het nodige rendement zorgen.

Bron: www.pengel.weebly.com