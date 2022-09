Michel uit Sneek wint 52.000 euro bij tv-show Postcode Loterij Miljoenenjacht

SNEEK - Een enorme verrassing voor Michel uit Sneek. Hij is de gelukkige winnaar van 52.000 euro in de tv-show Postcode Loterij Miljoenenjacht die gisteravond te zien was bij SBS6. Omdat de twee laatste kandidaten in de race voor een plek in de finale niet op de rode knop drukten, werd het uitstapbedrag verloot onder één van de kandidaten op de tribune. Michel was deze keer de gelukkige. Hij was samen met negenenveertig wijkgenoten uit postcodegebied 8607 in de studio aanwezig.