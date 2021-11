Michael Prins in Theater aan het Water van Lokaal 55

SNEEK- Aanstaande maandag presenteert Theater aan het Water in lokaal 55 in Sneek een mini-concert van Michael Prins, een unieke man, met een schitterende stem, garantie voor een top-avond.

Michael Prins, songwriter

Michael Prins is sinds 2013 een gevestigde naam in de Nederlandse muziek scene en brak door met de hitsingle ‘Close To You’, afkomstig van zijn debuutalbum ‘Rivertown Fairytales’.

Tezamen met producer Reyn Ouwehand werkte hij vervolgens gestaag door aan zijn tweede studioalbum ‘A Dreamer’s Dream Is Forever To Be Yours’, met daarop de succesvolle singles ‘Lost In Your Love’ en ‘Fear Not’, een duet met Carice van Houten.

Wat bij Michael typeert zijn de teksten. Regelmatig schrijnend en vol van ironie. Beschouwend over wanhoop, oprechtheid, macht en onvermijdelijke valse beloftes.

Wat verschilt in de albums is de muzikale omlijsting. Waar ‘Rivertown Fairytales’ nagenoeg solo is, vormen lyrische piano ballads met grootse arrangementen voorzien van strijkers en blazers de basis voor het tweede album ‘A Dreamer’s Dream Is Forever To Be Yours’. Zijn laatste studioalbum ‘It’s Murder, Guilty of Killing Sweet Emotion”, afkomstig uit oktober 2017, is een typische bandplaat.

Op zijn nieuw aankomende album werkt Michael o.a. samen singer-songwriter Douwe Bob. Het is dit nieuwe werk, aangevuld met uiteraard de bekende liedjes en de hitsingles, die Prins tijdens zijn komende concerten ten gehore zal brengen.

Hiermee staat Michael Prins te allen tijde voor de typerende songwriting die we van hem zijn gewend, maar steeds in een andere muzikale vorm. Op deze manier weet hij zowel op zijn albums als tijdens zijn voorstellingen te blijven boeien. De stijl van zijn performance laat zien dat Prins kiest voor echtheid en authenticiteit op het podium.

Een ‘Must See’voor de liefhebber…

Maandag 15 november 2021, Lokaal 55, Sneek

Max. 100 plaatsen beschikbaar per voorstelling.

Dinervoorstelling 18.30-21.30 uur €69,- p.p.

voorstelling: 20.00 uur € 25,-

Eventueel met diner. Er zijn nog kaarten. Koop de laatste kaarten op www.theateraanhetwater.nl