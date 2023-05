Mi Amor verwachte zomerhit Johnny Kay

Johnny Kay is al jaren een veelgevraagd artiest die op talloze podia te zien is geweest. Een veelzijdig zanger die verschillende muziekstijlen met gemak beheerst. Eerdere singles van Johnny Kay waren ‘Hasta La Vista’; ‘Achteraf’; ‘De Twist’ en de prachtig gezongen ballad ‘Ik Kan Niet Leven Zonder Jou’.

Dylan van der Feen van The Office Studio in Schraard is verantwoordelijk voor deze frisse en zonnige productie. De tekst is van de ook al niet geheel onbekende Thierry Kamminga. En de koorleden? Naast Dylan van der Feen, niemand minder dan Fokko Dam en Arie Kuipers!