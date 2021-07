Meubilair van de Kogge uit IJlst gaat naar Gambia

De container zat binnen 1,5 uur tot aan de nok toe vol. Het paste er helaas niet allemaal in. De overgebleven spullen zijn nog door de kringloop opgehaald. De container gaat via de haven van Rotterdam naar de haven van Banjul in Gambia en daar wordt het meubilair verdeeld over de scholen door Stichting Townships South Africa.

Door de leerlingen van de Kogge zijn thuis schoenendozen gevuld met fijne (school)spullen voor de kinderen in Gambia en de dozen zijn mooi versierd.