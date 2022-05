Meta Gerritsen-Lever eregast tijdens Dodenherdenking Sneek

SNEEK- Vanmiddag heeft mevrouw Meta Gerritsen-Lever een bezoek gebracht aan haar ouderlijk huis aan het Kleinzand nummer 18. De familie Lever verspreidde illegale bladen zoals Vrij Nederland en Trouw, en had vaak Joodse mensen in huis die wachtten op een definitief onderduikadres.

In de nacht van 16 op 17 november 1943 slaat het noodlot toe. Die nacht doet de SD namelijk een overval op het hoofdkwartier aan het Kleinzand. De SD krijgt assistentie van de Sneker politiechef Overzet. Op het moment dat de SD de inval doet, zijn moeder Lever en haar jongste zoon Hendrik niet thuis.

Lever sr., Jan en Meta hebben die nacht ‘maar’ drie ‘gasten’: Piet Faber, zijn verloofde en ‘Annie’(16), een meisje dat in het echt Rozet(‘Rosa’) IJzerman heet. Rozet is die bewuste avond net verhuisd van Wim Stegenga’s gedeelte van het huis naar dat van de familie Lever. Bij Wim logeert dan alleen nog het Joodse meisje Nellie.

Vader Lever wordt gevangen genomen, net als zijn dochter Meta. Hetzelfde lot ondergaan Meta Lever, Rozet IJzerman en Joukje Elgersma, de verloofde van Piet Faber. Ondertussen is Wim Stegenga wakker geworden van het lawaai en hij ziet kans om te ontkomen. Hij heeft de Jodin Nellie dan al op een geheime schuilplaats ondergebracht.

Na de inval werden vader Hendrik en onderduikster Rosa IJzerman afgevoerd naar Duitsland, beide stierven in een concentratiekamp. Zoon Jan sloot zich na zijn ontsnapping aan bij de Knokploeg Groningen en kwam om het leven bij een verzetsactie. De andere zoon, Hendrik jr. was al eerder ondergedoken in Lions maar werd gearresteerd en eindigde voor het vuurpeloton in Vught. Meta en haar moeder bleven na de oorlog alleen achter.

Meta Lever is dus de enige betrokkene die nog leeft. Na een dagenlang verhoor in de Blokhuispoort werd ze weer vrijgelaten. Ze is inmiddels 95 jaar, en was vanavond op uitnodiging van de gemeente Súdwest-Fryslân aanwezig zijn bij de dodenherdenking in Sneek. Samen met haar zoon en schoondochter heeft mevrouw Gerritsen-Lever bloemen gelegd bij het oorlogsmonument.

In de volgende GrootSneek-krant een uitgebreide reportage over het bezoek van mevrouw Lever aan het ouderlijk huis en interview met haar.