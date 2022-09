Met VC Sneekbus naar WK Volleybal in Arnhem

SNEEK- Het aftellen is begonnen! Van 23 september t/m 15 oktober strijden op het WK in Nederland de beste 24 vrouwenteams van de wereld om de titel. VC Sneek heeft voor dit festijn op 25 september een bus inclusief 90 kaarten gereserveerd en biedt alle volleybalclubs in de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren aan om dit onvergetelijke en eenmalige evenement bij te wonen.