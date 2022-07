Met Keimpe de Krokodil op zoek naar weidevogels

De komende weken zullen ruim 120 horeca- en toeristische bedrijven pakketjes ontvangen met daarin het materiaal van Keimpe; om uit te delen aan (jonge) gasten. Zo hoopt IVM de verwondering voor deze unieke vogels aan te wakkeren.

Keimpe de Krokodil

Keimpe beleeft zijn avonturen in het Fries. Hij is gek op lezen, want door te lezen kun je de mooiste avonturen beleven en allerlei dingen ontdekken. Het verhaaltje over Keimpe is in het Fries. De informatie om het verhaal heen én de zoekplaat in het boekje en achterop de placemat zijn meertalig en zorgen ervoor dat dit pakketje interessant is voor iedereen die in Fryslân woont, maar ook voor iedereen die in Fryslân op bezoek is.

Gratis pakketjes

Er zijn gratis pakketjes gemaakt met de boekjes ‘Keimpe de Krokodil – Fûgelsop’ en de placemats met daarop informatie over de vogels, spelletjes, puzzels, een stripverhaal en achterop de grote zoekplaat over de weidevogels. De pakketjes worden verzonden naar ruim 120 horeca- en toeristische bedrijven in nationaal park Lauwersmeer, nationaal park De Alde Feanen, nationaal park Drents-Friese Wold en nationaal landschap De Noardlike Fryske Wâlden. Deze betrokken partners van IVN gaan het materiaal dit seizoen nog uitdelen aan (jonge) gasten/deelnemers. Zo kunnen zij op een speelse manier kennismaken met de Friese taal en leren over weidevogels en hun leefomgeving.

Bestellen

Ook andere bedrijven kunnen op eigen kosten deze pakketjes bestellen via: https://keimpe.frl/keimpe-de-krokodil/keimpe-op-reis/. Wanneer zij bij het veld ‘opmerkingen’ aangeven dat zij belangstelling hebben voor exemplaren van ‘Keimpe de Krokodil – Fûgelsop’, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met hen op.