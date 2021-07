Met je onderneming naar het buitenland? Denk dan hieraan!

INGEZONDEN - Wanneer je een onderneming hebt is internationaliseren natuurlijk een prachtige stap. Als je in Nederland hebt gemerkt hoe het ‘trucje’ werkt kun je dit relatief snel uitrollen in andere landen.

Toch zal het veroveren van het buitenland niet over één nacht ijs gaan. Er komt ontzettend veel bij kijken en dit maakt het internationaliseren van jouw onderneming natuurlijk ontzettend spannend! Om je een beetje op weg te helpen geven we je in deze blog enkele tips die je kunnen helpen bij het internationaliseren van jouw onderneming.

Website vertalen

Wanneer je met jouw onderneming naar het buitenland wilt is het vertalen van jouw website een van de eerste dingen waar je aan moet denken. De vertaalde website kan dan in de desbetreffende landen al in de zoekmachines gaan ranken en misschien zelfs al wat naam opbouwen. Je website is natuurlijk het online visitekaartje van jouw onderneming. Het is dan ook zaak dat de website foutloos vertaald wordt. Zodra jij een Duitse website online hebt staan die vol met spelling-en grammaticafouten staat zijn de Duitsers al snel afgehaakt. We raden je dan ook altijd aan om in zee te gaan met een vertaalbureau. Een gekwalificeerd bureau garandeert jou van een goede vertaling. Hier zul je in eerste instantie behoorlijk wat geld aan kwijt zijn, maar op de lange termijn zal deze investering zich meer dan uitbetalen!

Cultuur leren kennen

Om je product of dienst in het buitenland aan de man te krijgen dien je de cultuur in het desbetreffende land te begrijpen. Op basis van deze kennis kun jij vervolgens je website anders inrichten naar de cultuur van het desbetreffende land. Deze cultuur kun je over het grotendeels wel aflezen uit onderzoeken over het land. Wanneer jij bijvoorbeeld naar Duitsland wilt, dan is het aan te raden om een aantal onderzoeken te lezen over het koopgedrag van de gemiddelde Duitser in jouw doelgroep. Het kan namelijk maar zo zijn dat een Duitser totaal niet converteert op de Nederlandse versie van jouw website. Probeer daarom de website voor de verschillende landen in een verschillend jasje te steken.