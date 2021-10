Met It Fryske Gea op excursie door de Friese natuur.

Voor jong en oud zijn er excursies georganiseerd. De gidsen van de natuurorganisatie staan te popelen om de natuurliefhebbers weer mee te nemen op pad. Er zijn excursies voor zowel jong als oud. Boek snel een plekje op www.itfryskegea.nl/activiteiten

Wandelexcursies

Natuurlijk genieten tijdens een wandeling door de Friese natuur. Ondertussen vertelt de natuurgids van alles over het gebied en wat je onderweg tegenkomt!



Excursie: Te voet op ontdekkingstocht in een bijzonder beekdal

Datum: Zaterdag 16 oktober van 09.00 – 12.00 uur

Locatie: Lendevallei

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Herfstwandeling door het eeuwenoude Rysterbosk

Datum: Zaterdag 16 oktober van 09:30 – 12:00 uur

Locatie: Rysterbosk

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Paddenstoelenwandeling door het Ketliker Skar

Datum: Zaterdag 16 oktober van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Wandelexcursie 'paddenstoelen' door eendenkooi

Datum: Zondag 17 oktober van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Buismanskoai Gytsjerk

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Wandelexcursie 'paddenstoelen' door eendenkooi

Datum: Zondag 17 oktober van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Buismanskoai Gytsjerk

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Herfstwandeling door de Jan Durkspolder

Datum: Zondag 17 oktober van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Ode aan het landschap van bos en klif

Datum: Dinsdag 19 oktober van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Rysterbosk

Kosten: deelname is gratis (i.v.m. Gaasterlandse Natuurweek)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Vogels spotten op het Noarderleech

Datum: Zaterdag 23 oktober van 11.00 – 14.00 uur

Locatie: Noard-Fryslân Bûtendyks

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Herfst in de polder vlakbij Leeuwarden

Datum: Zaterdag 23 oktober van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Grutte Wielen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Vaarexcursies

Bekijk onze natuurgebieden eens van een andere kant en stap aan boord van ‘De Blaustirns’ tijdens een vaarexcursie. De volgende afvaarten staan al gepland. Max. 12 aantal deelnemers.



Excursie: Beleef de natuur in de Alde Feanen vanaf het water

Datum: Zaterdag 16 oktober van 8.30 – 10.30 uur (met speciale aandacht voor de otter)

Zaterdag 16 oktober van 13.30 – 15.30 uur

Dinsdag 19 oktober van 10.30 – 12.30 uur Dinsdag 19 oktober van 13.30 – 15.30 uur

Donderdag 21 oktober van 10.30 – 12.30 uur Donderdag 21 oktober van 13.30 – 15.30 uur

Zaterdag 23 oktober van 10.30 – 12.30 uur Zaterdag 23 oktober van 13.30 – 15.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 8,- (t/m 12 jaar € 5,-) en niet-leden betalen € 15,- (t/m 12 jaar € 11,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Jeugdexcursies

Ook voor de jeugd valt er van alles te ontdekken deze vakantie! Er zijn verschillende workshops maar ook excursies met de boswachter.



Excursie: Kleuter struintocht door de natuur (4-6 jaar)

Datum: Zaterdag 16 oktober van 10.30 – 12.00 uur

Locatie: Nationaal Park de Alde Feanen

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Help de boswachter in Katlijk met snoeien en zagen (jeugdexcursie 8+)

Datum: Maandag 18 oktober van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Natuurfotografie voor jeugd (jeugdexcursie 8+)

Datum: Maandag 18 oktober van 14.00 – 15.30 uur

Locatie: Nationaal Park de Alde Feanen

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Workshop griezelpompoen maken (jeugdexcursie 6+)

Datum: Dinsdag 19 oktober van 14.00 – 15.30 uur

Locatie: Nationaal Park de Alde Feanen

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea € 4,- op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 8,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Hersfttocht voor kids (jeugdexcursie 6+)

Datum: Woensdag 20 oktober van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Park Huize Olterterp

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Workshop nestkastjes maken (jeugdexcursie 8+)

Datum: Woensdag 20 oktober van 10.30 – 12.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea € 5,- op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 9,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Help onze boswachter met snoeien en zagen (jeugdexcursie 8+)

Datum: Woensdag 20 oktober van 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Herfststruintocht door het moeras voor kids (jeugdexcursie 6+)

Datum: Donderdag 21 oktober van 14.00 – 15.30 uur

Locatie: Nationaal Park De Alde Feanen

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Uilenballenpluizen voor jonge natuuronderzoekers (jeugdexcursie 6+)

Datum: Vrijdag 22 oktober van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Uilenballenpluizen voor jonge natuuronderzoekers (jeugdexcursie 6+)

Datum: Vrijdag 22 oktober van 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)

Excursie: Natuurfotografie voor jeugd (jeugdexcursie 8+)

Datum: Vrijdag 22 oktober van 14.00 – 15.30 uur

Locatie: Nationaal Park de Alde Feanen

Kosten: deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en kinderen van niet-leden betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Expeditie waterdiertjes (jeugdexcursie 6+)

Datum: Zaterdag 23 oktober starttijden: 13:00 uur, 14:00 uur en 15:00 uur

Locatie: Rysterbosk

Kosten: Gratis (i.v.m. Gaasterlandse Natuurweek)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)

Overige excursies



Excursie: Ga mee met de boswachter: Beach Clean Up

Datum: Maandag 18 oktober van 9.30 – 12.15 uur

Locatie: Mokkebankj

Kosten: deelname is gratis (i.v.m. Gaasterlandse Natuurweek)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)



Excursie: Fotografeer het Ketliker Skar in haar herfstoutfit (12+)

Datum: Zaterdag 23 oktober van 9:15 – 12.00 uur

Locatie: Ketliker Skar

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas

en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur)