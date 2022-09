Met elkaar voor elkaar, want veiligheid raakt ons allemaal

Op zaterdag 17 september vindt er in Sneek de eerste grote Veiligheidsdag van Fryslân plaats. Het evenement zelf duurt van 10:00 uur tot 17:00 uur en is gratis te bezoeken. Ruim dertig organisaties op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid laten op deze dag zien wat ze in huis hebben. Dit alles gebeurt in het centrum van Sneek op het Martiniplein, op het Veemarktplein (inclusief Veemarkthal) en in de Kolk.

Naast de voor iedereen bekende organisaties als de brandweer, de politie, ambulance, en Rijkswaterstaat, zijn ook minder voor de hand liggende organisaties te vinden op het Veemarktplein :

Ambulancehelikopter

Op de Friese Waddeneilanden zijn huisartsen en ambulanceposten aanwezig, maar ontbreken ziekenhuizen. Voor mensen die op de Friese Waddeneilanden verblijven, dient daarom vervoer beschikbaar te zijn waarmee de verbinding met de ziekenhuizen op het vasteland kan worden onderhouden. Het beperken van de benodigde tijd van vervoer vanaf een Waddeneiland naar een zorginstelling aan de vaste wal is voor een aantal patiënten een belangrijke factor voor hun genezingskansen. Daarom heeft RAV Fryslân van het Ministerie van VWS destijds de opdracht gekregen om ambulancezorg per helikopter te gaan organiseren voor patiënten op de Waddeneilanden. De helikopter is opengesteld voor bezichtiging onder begeleiding van de bemanning. Ze zullen ook tekst en uitleg geven over de ambulancehelikopter en zijn taak.

Defensie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Defensie bestaat uit de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee. Al deze onderdelen zullen hun opwachting maken op het Veemarktplein. Zij nemen naast de Viking (amfibisch en gepantserd rupsvoertuig) en Marine Roadshow, ook een Fennek verkenningsvoertuig en een CV90 infanteriegevechtsvoertuig mee.

Crashtender van de brandweer van vliegbasis Leeuwarden

De brandweer van vliegbasis Leeuwarden staat 24 uur per dag, zeven dagen in de week klaar voor alle vliegbewegingen, medische meldingen, ongevallen en brandbestrijding binnen de hekwerken van de vliegbasis.

Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-35-basis. 31 oktober 2019 arriveerde de eerste F-35 op de vliegbasis. De F-35 vervangt op den duur alle F-16’s. Vliegbasis Leeuwarden is vanaf begin 2022 ook de thuisbasis van het onbemande vliegtuig MQ-9 Reaper.

ProRail

ProRail is de Nederlandse spoorwegbeheerder. Dit betekent dat ProRail verantwoordelijk is voor het onderhoud, de vernieuwing, de uitbreiding en de veiligheid van het gehele Nederlandse spoorwegennet. ProRail verdeelt als onafhankelijke partij de ruimte op 7.000 kilometer spoor, regelt alle treinverkeer (1,4 miljoen ritten per werkdag) en bouwt en beheert stations. Dit wordt gedaan met aandacht voor onze samenleving én met oog voor toekomst. ProRail staat voor duurzame mobiliteit. Door middel van innovatie wordt het mogelijk gemaakt om meer mensen met de trein te laten reizen en meer goederen over het spoor te vervoeren. Op de Veiligheidsdag staat de Incidentenbestrijding (ICB) van ProRail: zij komen in actie bij incidenten op het spoor. De ICB’ers zorgen ervoor dat het spoor na een incident zo snel mogelijk wordt vrijgemaakt. ProRail ICB beschikt over speciaal uitgeruste voertuigen, waarmee zij ook op moeilijk bereikbare plekken op het spoor kunnen komen. Daarnaast zijn ze getraind in de omgang met gevaarlijke stoffen.

In de Kolk zal ook een verscheidenheid aan vaartuigen te zien zijn langs de Geeuwkade. De politie, 112Water, de reddigsbrigade, Rijkswaterstaat en ook de brandweer hebben hun boten aangemeerd liggen, klaar om bekeken te worden door de bezoekers. Hier zal ook de PW10 liggen, het duurzame, volledig elektrische inspectievaartuig van de provincie Fryslân, dat vorig jaar in gebruik is genomen.

Demonstraties op Martiniplein en in de Kolk

Gedurende de dag zullen de deelnemers op meerdere locaties laten zien wat ze kunnen doen. De grote demonstraties door de brandweer, ambulance, politie en de douane zullen op het Martiniplein gehouden worden. Speciaal voor deze gelegenheid wordt er een tribune geplaatst, en is de actie ook zichtbaar via grote LED-schermen. Ook bij de Kolk zullen de demonstraties door 112Water en de brandweer goed te volgen zijn via LED-schermen.

Daarnaast is er ook op het Veemarktplein nog actie: VVN zorgt voor een remwegdemonstratie, en DBBO zal met de bewakingshonden werken. Natuurlijk geven de brandweer en politie ook nog kleinere demonstraties (zoals ‘vlam in de pan’).

Veiligheidsmarkt in de Veemarkthal

In de Veemarkthal zal een veiligheidsmarkt gehouden. Daar kunnen bezoekers meer informatie krijgen over rookmelders in huis of het volgen van een EHBO-cursus.

De Antonius Zorggroep zal een demonstratie geven over de opvang van een traumapatiënt. Ook kinderen kunnen met hun (zieke) pop of knuffel langskomen en leren hoe ze verband moeten aanleggen. De kennis zal getest worden met een Kahoot-quiz.

Trekpleister op de markt is Lego Incidentencity, waar verschillende grote incidenten, waarbij de brandweer is ingezet, worden uitgebeeld met de wereldberoemde kunststof steentjes. Het is niet alleen uniek, maar ook erg leerzaam. Het laat zien dat het werk van de brandweer “spannend, veelzijdig en uitdagend” is.

Er wordt niet alleen op de veiligheid van mensen en de omgeving gelet; ook de dierenambulance zal natuurlijk niet ontbreken!

Een overzicht van alle deelnemers (zowel binnen als buiten) is te vinden op de website www.veiligheidsdagswf.nl/deelnemers.

Tekst en beeld: Veiligheidsdag SWF