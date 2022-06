Met deze tips kies jij je ideale werkgever!

INGEZONDEN - Eindelijk is het zo ver… Je studie(s) is afgerond en je bent helemaal klaar voor het werkleven.

Je bent begonnen aan jouw persoonlijke route naar werkgeluk. Een mooie eerste baan of project, waar jij jezelf verder ontwikkelt. Een baan waarbij je veel uitdaging en verantwoordelijkheid krijgt, of juist een baan waar het duidelijk is wat jouw taak is. Voor iedereen ziet deze route er anders uit. De grote vraag is hoe je op deze route nou de juiste werkgever vindt. De juiste match is ontzettend belangrijk voor je werkgeluk. Hoe kies je op deze route de juiste werkgever? Dat vertellen we in deze blog!

Research

Voor een sollicitatie is het belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt over je toekomstige werkgever. Bekijk de website, lees artikelen, interviews, reviews of andere interessante items. Zoek daarnaast ook via LinkedIn naar het bedrijf en raadpleeg je netwerk. Er zit vast wel iemand tussen die het bedrijf goed kent. Probeer daarnaast te achterhalen hoe de werkgever omgaat met zijn werknemers. Heeft de werkgever belangrijke verzekeringen zoals de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een wegas verzekering afgesloten? Dit zegt namelijk veel over de manier waarop de werkgever omgaat met zijn medewerkers.

Missie, visie en waarden

Wat vindt de organisatie belangrijk? Wat zijn de doelen van het bedrijf? En het belangrijkste: sluiten die bij jouw persoonlijke waarden en doelen aan? Een waarde geeft uitdrukking aan de manier van denken binnen een organisatie en is bepalend voor de cultuur. De missie en visie van een organisatie wordt vrijwel altijd benoemd op de website. Hoe dichter de missie, visie en waarden van een organisatie bij jou aansluiten, hoe groter de kans dat je de juiste werkgever kiest!

Is er ruimte voor ontspanning?

Een werknemer vraagt anno 2022 veel meer dan alleen een beloning. Werk moet namelijk ook gewoon leuk zijn. Je brengt als werknemer namelijk een groot deel van je tijd door op de werkvloer. Om het leuk te houden moeten werkgevers ervoor zorgen dat de werksfeer en de omgeving goed is. Er moet genoeg ruimte zijn voor ontspanning en eigen inbreng van de medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

De primaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, zijn natuurlijk van essentieel belang, maar vergeet de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals thuiswerken, auto van de zaak of kinderopvang op kantoor niet. Vandaag de dag is flexibel werken enorm populair. Dat is natuurlijk niet voor niks; veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze veel productiever zijn als ze thuiswerken. Ze worden niet afgeleid en concentreren zich beter.