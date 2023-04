Met de proef autoluwe binnenstad Sneek blijft alles bereikbaar

In het plan staat omschreven dat het nu veel te druk is in de binnenstad. “Op de fiets naar het centrum, lekker door de winkelstraten slenteren, even op een bankje in het zonnetje zitten. We willen een aantrekkelijkere binnenstad waar iedereen graag komt, maar ruimte om het mooier te maken is er nu niet doordat er te veel doorgaand verkeer is,” licht Michel Rietman, wethouder Mobiliteit toe. Op drie punten in de binnenstad geldt gedurende de proef tussen 12.00 en 18.00 uur een doorrijverbod, maar alle woningen, winkels en parkeerplaatsen blijven bereikbaar.

Alternatieven hebben niet het gewenste effect

Er zijn in Sneek de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om het verkeer in het centrum terug te dringen. Maar zonder het gewenste resultaat, zo zegt Rietman: “De Prins Hendrikkade is een paar jaar geleden opnieuw ingericht en ook de Lemmerweg heeft een herinrichting gekregen waardoor er meer ruimte is voor fietsers. Dit heeft ertoe geleid dat er minder hard wordt gereden, maar er komen nog steeds veel te veel voertuigen door het centrum.” Andere ideeën zijn niet haalbaar of hebben niet het gewenste effect. Een drempel zie je bijvoorbeeld niet in een historische binnenstad, omdat dat leidt tot trillingen.

Zorgvuldige voorbereiding

“We begrijpen dat het lastig is om met een plan te komen waar iedereen zich in kan vinden. Daarom gaan we met een aantal specifieke doelgroepen nog in gesprek. We luisteren naar de zorgen en kijken hoe we de proef gaan inzetten. Wij willen graag dat mensen met plezier naar de stad komen en we willen ook dat alles bereikbaar blijft. We blijven bezoekersstromen en verkeersstromen monitoren en we hebben verschillende scenario’s uitgewerkt zodat we de proef bij kunnen sturen als dat nodig is,” licht Rietman toe.

Na de laatste gesprekken volgt een verkeersbesluit. Als dat zover is informeert de gemeente de inwoners, ondernemers en alle andere belanghebbenden daarover.

Het plan van aanpak proef autoluwe binnenstad Sneek staat op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/autoluwe-binnenstad-sneek/