Met de gratis fietsbus over de Afsluitdijk

SNEEK- In de zomer willen veel (brom)fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk. Omdat fietsen en wandelen op de Afsluitdijk nu niet veilig is en dus niet toegestaan, biedt Rijkswaterstaat een gratis fietsbus aan. Wytse Dassen, plaatsvervangend omgevingsmanager: ‘Wij vinden het belangrijk dat de fietsers en wandelaars altijd via de Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en Den Oever kunnen reizen.’ De gratis fietsbus stopt naast het start- en eindpunt, ook bij het Vlietermonument en bij Breezanddijk. De halte bij het Vlietermonument blijft beschikbaar zolang de restauratie- en bouwwerkzaamheden aan het monument nog niet zijn gestart.

Wachten voorkomen

In de zomer rijdt de fietsbus vaker dan in de winter. En om de verwachte extra drukte tijdens de zomervakantie op te vangen, zet Rijkswaterstaat van 10 juli t/m 30 augustus een extra fietsbus in. Dassen: ‘We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen lang moeten wachten. Vorig jaar zomer hebben we voor het eerst een extra fietsbus ingezet. We kregen toen van de Fietsersbond, NTFU, het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet signalen dat het weleens druk zou kunnen worden op de Afsluitdijk. Sinds de uitbraak van het coronavirus fietsen en wandelen Nederlanders veel meer en gaan ze vaker in eigen land op vakantie. En dit in combinatie met de verwachte buitenlandse toeristen, die hier ook graag wandelen en fietsen. Bovendien kan de fietsbus minder reizigers tegelijk vervoeren vanwege de 1,5meter-regel.’

Vervoer in drukke en rustige periodes

Rijkswaterstaat besloot daarom in de zomervakantie van 2020 een extra fietsbus stand-by te laten staan in Den Oever. Was de reguliere bus vol, dan reed de extra bus ook. ‘Dat was ook echt nodig blijkt uit de telgegevens. Aangezien er nog steeds coronamaatregelen zijn, zetten we ook dit jaar een extra fietsbus in’, aldus Dassen. ‘We zien sowieso dat de drukte erg wisselt. Tussen mei en september wordt de fietsbus goed gebruikt, maar van oktober tot april rijdt hij toch wel heel vaak leeg over de Afsluitdijk. Belangrijk voor ons is dat de fietsers en wandelaars te allen tijde via de Afsluitdijk tussen Kornwerderzand en Den Oever kunnen reizen. In drukke, maar ook in rustige periodes.’

Meer informatie

Kijk op onze website voor meer informatie over onder andere de dienstregeling, haltes en maximale afmetingen. Reis je met groter of bijzonder vervoer, bijvoorbeeld een tandem of bakfiets, vraag dan twee dagen van tevoren alternatief vervoer aan via Loket Afsluitdijk.