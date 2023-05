Met bus Friso Sneek naar vierde duel finale play-offs

SNEEK- Komende zondag 7 mei wordt het vierde duel in de play-off finale tussen VV Utrecht en Friso Sneek gespeeld. Afgelopen zaterdag wist Friso Sneek in een strak uitverkochte Sneker Sporthal na een waanzinnig slot de partij naar zich toe te trekken en daarom zijn de Friezinnen in the lead met een 2-1 voorsprong. Mogelijk kan het team van trainer/coach Harry van den Brink dit weekend het landskampioenschap in de wacht slepen.