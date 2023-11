Met Alzheimer een gevaar op de weg?

SNEEK - Het verlies van functies is bij de ziekte van Alzheimer een geleidelijk proces. Functies nemen af, beperkingen nemen toe. Soms is er een beperkt ziekte-inzicht en gaat iemand met dementie ervan uit dat het autorijden nog prima gaat. Voor naasten van een persoon met dementie dringt zich op een gegeven moment de vraag op: "Is het autorijden nog wel veilig? Is het nu een gevaar op de weg of is autorijden nog mogelijk?"