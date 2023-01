Merijn Tinga met ‘de plastic soup surfer’ in Fries Scheepvaart Museum Sneek

SNEEK- Vervuiling moet je aanpakken bij de bron, vindt bioloog en kunstenaar Merijn Tinga. En dus zorgde hij er als Plastic Soup Surfer voor dat statiegeld op plastic flesjes op de politieke agenda kwam, en bleef. Zo kitesurfte hij de Noordzee over met een zelfgemaakt surfboard van gevonden plastic flesjes. Met als resultaat dat sinds de invoering van de wet, er amper nog flesjes op straat liggen. Maar de Plastic Soup Surfer is nog niet klaar, want er is nog steeds veel te veel zwerfafval.