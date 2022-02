Merel Tesselaar nieuwe jeugddijkgraaf Wetterskip Fryslân

LEEUWARDEN- Dinsdagavond 15 februari is Merel Tesselaar (21) uit Leeuwarden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur geïnstalleerd als jeugddijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Zij krijgt de komende twee jaar een rol bij het betrekken van jongeren bij de vraagstukken van de toekomst. Daarnaast vertegenwoordigt ze het waterschap in het landelijke Jeugdwaterschapsbestuur. Merel Tesselaar volgt Merel Fiets (17) uit Leeuwarden op.

De nieuwe jeugddijkgraaf gaat aan de slag om jongeren in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier meer bewust te maken van de nut en noodzaak van goed waterbeheer. Bijvoorbeeld door het geven van gastlessen, het bijwonen van bijeenkomsten en debatten over water en via social media.

Jeugd actief betrekken

Dijkgraaf Luzette Kroon is blij met de rol van de jeugddijkgraaf. ‘Wij hebben de aarde te leen van onze toekomstige generaties. Het is onze plicht om onze waterrijke provincie ook voor toekomstige generaties leefbaar en bewoonbaar te houden. Samen met inwoners, organisaties. We willen de jeugd daar graag actief bij betrekken.’’

Jeugddijkgraaf Merel Tesselaar

Merel Tesselaar komt uit Tuitjenhorn en zit in het derde jaar van de studie Kust- en Zeemanagement aan hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Merel Tesselaar: ‘Als student Kust- en Zeemanagement ben ik op zoek naar manieren om mijn kennis buiten de lessen te vergroten en mijn contacten in het werkveld uit te breiden. Ik ben benieuwd naar de mooie dingen die op mijn pad gaan komen. En naar de invloed die ik kan hebben op mijn generatie en de jongeren die nu nog aan het begin van hun loopbaan staan. Ik begin met veel enthousiasme aan dit nieuwe avontuur!.’

Opvolger Merel Fiets

Merel Tesselaar volgt Merel Fiets op. Zij was afgelopen twee jaar de jeugddijkgraaf van het waterschap en kijkt terug op een leerzame periode. Merel Fiets: ‘De waterwereld laat me niet meer los en neem ik de rest van m’n leven met me mee. Ik ben heel dankbaar en heb enorm genoten van alles wat ik de afgelopen twee jaar heb mogen leren en meemaken. Wie weet wordt mijn vervolgstudie wel iets met water. Ik wens Merel Tesselaar een hele goede en leerzame tijd en vooral veel plezier.’

Fotobijschrift:

Dijkgraaf Luzette Kroon en de nieuwe jeugddijkgraaf Merel Tesselaar Foto: Jaap Schaaf, Fotobureau Hoge Noorden