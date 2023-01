Merel Bosma tweede op open NK marathon op de Weissensee, Harm Visser tiende

De wedstrijd bij de vrouwen werd gewonnen door Ineke Dedden. Sharon Hendriks eindigde als derde. Gary Hekman won bij de mannen. Jordy Harink en Luuk ter Haar werden respectievelijk tweede en derde. De Fries Harm Visser viel in de slotfase van de wedstrijd. Op ongeveer 1 kilometer voor de finish probeerde hij weer aansluiting te vinden bij de kopgroep, maar dat leverde hem niet veel op. Hij werd uiteindelijk tiende.

Wedstrijden eerder

De Weissensee wordt op zondag ook veel gebruikt door de plaatselijke bevolking die wil schaatsen. Daarom moeten de wedstrijden uiterlijk om 11.00 uur klaar zijn. In verband met de invallende dooi was het ook zaak zo vroeg mogelijk te beginnen.

De organisatie heeft de afstanden van de wedstrijden iets ingekort. De mannen reden 120 kilometer in plaats van de gebruikelijke 150 en de vrouwen 80 in plaats van 100.

De wedstrijd van zondag was de eerste wedstrijd op de Weissensee van deze week. Eerder werden verschillende wedstrijden, ook voor toerrijders, geschrapt: de kwaliteit van het ijs was vanwege alle sneeuw te weinig. Deze week worden er nog twee wedstrijden verreden in Oostenrijk.



Bron: Omrop Fryslân