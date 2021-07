Mercy John speelt op 31 juli in Lewinski

SNEEK- Tijdens de solo-optredens ‘Cruel Love’ wil Mercy John graag in zijn ééntje (gewapend met gitaar en een mondharmonica) zijn liedjes en verhalen zo dicht mogelijk bij de luisteraar brengen. ‘Cruel Love’ is de naam van de van goed ontvangen akoestische EP die in 2019 uitkwam, wat daarmee een bijzonder productief en succesvol jaar bleek te worden. Naast de release van Let It Go Easy in het begin van het jaar schreef Mercy John met Danny Vera ook nog de megahit ‘Roller Coaster’.