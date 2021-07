Mercedes schuift De Vries naar voren als opvolger van Russell bij Williams

SNEEK- Casper Bekking meldt op https://nl.motorsport.com/ dat de kans is aanwezig dat er volgend jaar twee Nederlandse Formule 1-coureurs op de startopstelling staan. De geluiden dat Nyck de Vries de voorkeur kandidaat is bij Williams worden steeds luider.

“Het ziet er meer en meer naar uit dat het Mercedes F1 Team aan het einde van het seizoen afscheid neemt van Valtteri Bottas. De fabrieksformatie kiest voor de jeugd door protegé George Russell de overstap van Williams te laten maken. Mercedes wil het plekje bij Williams graag laten innemen door een van de eigen junioren, zoals ook de deal met Russell tot stand kwam. Er zijn immers maar weinig plekken om een talent bij een F1-team te plaatsen.

Al enige tijd worden Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne, beide uitkomend voor het Formule E-fabrieksteam van het merk met de ster, genoemd als kandidaten voor het plekje van Russell. F1-teambaas Toto Wolff gooide recent nog wat olie op het vuur: "Beide coureurs hebben het talent, de werkethiek en de intelligentie om in de Formule 1 te rijden. Beiden wonnen de belangrijkste juniorseries. Ze verdienen het allebei om in de Formule 1 te rijden en ik zou heel erg hopen dat ze hun weg terug kunnen vinden."

De Vries reageerde afgelopen weekend tijdens de Formule E-ronde in Londen op de geruchten: "Ik heb het ook gelezen en het was voor jullie waarschijnlijk net zo'n verrassing als voor mij. Ik ben erg blij met Mercedes en de Formule E, en dit is waar ik wil slagen. Wat er in de toekomst op langere of middellange termijn gebeurt, weet ik niet."