Merakels, spektakel voor kind en volwassenen

Nijland - Al jaren organiseert Werkgroep Merakels van Stichting Aaipop het Friese kinderspektakel en ieder jaar met meer succes! Merakels is een middag voor en door de kinderen. Werkgroep Merakels heeft dit jaar in samenwerking met goochelaar Rids Gerritsma een prachtig programma in elkaar gezet waarin de kinderen actief en op een speelse wijze aan de slag gaan met het thema ‘Fyn it út’. Rids heeft speciaal voor Merakels een interactieve goochelvoorstelling ontwikkeld.

In deze voorstelling zal hij als goochelende professor samen met de kinderen aan de slag gaan. Naast deze voorstelling zijn er nog verschillende andere activiteiten in het thema te doen; er zijn proefjes te doen, er is lego, een stormbaan, het spel ‘kreakje de koade’ en nog veel meer.

Merakels vindt ieder jaar plaats op de woensdagmiddag in de herfstvakantie vanaf 13.15 uur in MFC De Mande te Nijland. Dit jaar zijn alle kinderen van vier tot tien jaar welkom op woensdag 20 oktober 2021. Merakels is een middag voor jong en oud. Afgelopen jaren heeft Merakels bewezen dat dit kinderspektakel de kinderen laat stralen en hun ouders, opa’s en oma’s en andere volwassenen laat genieten doormiddel van Friestalig spel en theater. Voor vijf euro krijgt iedereen een ‘merakelse’ middag. Kinderen tot vier jaar zijn gratis. Voor de toegang wordt gebruik gemaakt van de QR-code check voor iedereen boven de 13 jaar. Voor meer informatie: www.aaipop.frl of zie ‘Merakels’ op Facebook.