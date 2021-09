Mensen met prikangst kunnen zich in Sneek laten vaccineren

SNEEK- GGD Fryslân gaat met ingang van 28 september prikangst-dagen organiseren op de vaccinatielocatie in Sneek. Mensen met prikangst kunnen via een speciale afsprakenlijn een afspraak voor een vaccinatie maken.

Vanwege angst voor naalden laten veel mensen zich niet vaccineren. Zij voelen zich daardoor belemmerd om zich tegen het coronavirus te laten inenten. Daarnaast zijn er mensen die door een medische of psychische oorzaak geen reguliere afspraak durven te maken. Ook voor deze groep zijn de prikangst-dagen bedoeld.

Locatie Akkerwinde

In de locatie aan de Akkerwinde is nu een speciale ruimte, waar op zaterdag en dinsdag mensen met prikangst terecht kunnen. Deze ruimte is huiselijk ingericht en ademt een sfeer van rust uit. Mensen krijgen extra aandacht en begeleiding van de GGD. Daarnaast is het toegestaan om ook zelf een begeleider mee te nemen. Naast de keuze om liggend of zittend te worden ingeënt, zijn er ook speciale hulpmiddelen aanwezig, zoals een VR bril waarmee mensen met een virtual reality-app zelf hun stressniveau kunnen regelen.

Volgens de GGD heeft een op de vijf volwassenen een vorm van prikangst. Onderzoek door de landelijke koepel GGD-GHOR heeft uitgewezen dat 13 procent van de personen met prikangst zich niet laat vaccineren. GGD-GHOR heeft een werkwijze ontwikkeld met praktische info en tips voor het begeleiden van burgers met prikangst. De aanpak van GGD Fryslân is hierop gebaseerd.

Een afspraak maken kan via nummer 088 229 91 04 op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 16.00 uur. Bij vragen kan gemaild worden naar prikangst@ggdfryslan.nl.