Mensen met een beperking varen 24 uurs zeilrace

SNEEK- ‘De wind maakt geen onderscheid’, dat is het motto van SailWise. Met die gedachte doet SailWise op 26 en 27 augustus met haar catamaran Beatrix mee aan de 24 uurs zeilrace. De Beatrix is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk, zodat iedereen actief mee kan doen. “We gaan voor het hoogst haalbare”, zegt schipper Rinke Bergsma, “maar nog belangrijker vinden wij dat iedereen actief mee kan doen. Of je nu in een rolstoel zit of niet.”

Zeilen vanuit je rolstoel

De 24 uurs zeilrace is het grootste zeilevenement van Nederland. Op 26 en 27 augustus zeilen meer dan 400 zeilboten mee met maar één doel: zoveel mogelijk mijlen maken in 24 uur. De catamaran Beatrix is speciaal voor mensen met een beperking gebouwd. Ze is snel, stabiel en volledig rolstoeltoegankelijk. Aan boord is ruimte om zorg te bieden en dankzij joystickbesturing kunnen ook mensen met geen of verminderde handfunctie het schip zelf besturen. Deelnemers met een visuele beperking kunnen met een audiokompas het schip op de juiste koers houden.

SailWise zet de Beatrix voornamelijk in voor haar zeilvakanties over de Friese meren. Elk jaar weer genieten hier ruim 300 mensen met een beperking van een fantastische vakantie op het water. Voor dit schip en haar andere aangepaste boten in Friesland heeft SailWise dringend nieuwe oprolbare loopplanken nodig, zodat mensen in een rolstoel en andere deelnemers die moeilijk ter been zijn op een veilige manier aan en van boord kunnen gaan. Daarom heeft de stichting een crowdfundingactie opgezet, met als doel 2.500 euro op te halen voor nieuwe loopplanken. Wie wil helpen kan terecht op https://supportanddonate.com/doneer-pagina/6413/sponsor-het-sailwise-zeilteam-van-de-24-uurs-race-sailwise-

Schip met mogelijkheden

“Iedereen die meegaat met de 24 uurs zeilrace zet zich voor 100% in, beperking of niet”, zegt Rinke. “Tijdens onze zeilvakanties doen we niet anders. Mensen ontdekken op de Beatrix vaak dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Het maakt niet uit hoe zwaar je beperking is, we vinden wel een manier waarop je actief mee kan zeilen.” De Beatrix start de race op vrijdag 26 augustus in Stavoren. Op zaterdag aan het eind van de middag zal het schip met haar zeilteam finishen en afmeren in Medemblik. De Beatrix is dan toegankelijk voor mensen die geïnteresseerd zijn in het schip, de zeilvakanties of het vrijwilligerswerk bij SailWise.