Menno de Vries van Volkspartij in Nederland: “Wij komen op voor de ondernemers, de boeren en wij zijn tegen de klimaatdrammers”

SNEEK- Met lijstnummer 11 gaat de Volkspartij in Nederlands Belang, de derde nieuwkomer in de SWF-verkiezingskaravaan, meedoen aan de raadsverkiezing op 16 maart a.s. Lijsttrekker Cees Riezebos was vanmorgen niet aanwezig bij de openbare zitting van het centraal stembureau waar de deelnemende partijen definitief vastgesteld werden. Menno de Vries uit Arum, nummer twee was woordvoerder.

Zou jij je even willen voorstellen?

“Mijn naam is Menno de Vries, ik ben 23 jaar en ik woon ik het kleine Arum en sta op plaats 2 voor Volkspartij in Nederlands Belang. Een nieuwe partij en met nog twee andere nieuwkomers gaat het heel spannend worden. Ik ben blij dat alle formaliteiten nu achter de rug zijn. We hebben er zin in.”

Waarom gaan jullie aan deze verkiezing meedoen?

“Goeie vraag. Wij vonden dat er een groep kiezers buitengesloten werd, dat niet iedereen in de gemeenteraad vertegenwoordigd werd. Wij gaan dat gat opvullen. Je ziet dat er bij partijen als het CDA en de VVD veel onvrede is. Kijk maar naar de landelijke peilingen voor het CDA.”

Waarom gaat een jonge kerel van 23 jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing?

“Hahaha…ik doe ook andere leuke dingen. Ik voetbal in het mooie tweede elftal van Arum, daar moet je ook winnen. Verder ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de politiek en altijd wel wat gevolgd en her en daar je mening wel klaar. Toen dacht ik ‘ik kan ook wat met mijn mening doen’ en laat ik mij nu eens verkiesbaar stellen en laat dat in een nieuwe partij doen.”

Waarom een nieuwe partij, weer versplintering. Waarom ga je dat niet doen in een bestaande partij?

“Ja, weer versplintering. Ik vind het een hele terechte vraag, alleen kunnen wij ons niet vinden in de huidige politiek. Misschien omdat het vertrouwen verloren is, dat kun je alleen maar weer creëren met een nieuwe partij.”

Is dat zo?

“Ja dat denk ik wel. Ik denk dat het vertrouwen zo geschaad is bij partijen als de VVD en het CDA. Daar wil ik mij niet bij aansluiten, daar voel ik mij niet prettig bij. Dan kun je beter een nieuwe partij starten, opnieuw beginnen en de burgers echt gaan betrekken. En daarmee goed voor het licht komen.”

Waar staan jullie voor?

“Heel kort? Wij komen op voor de ondernemers, de boeren. Wij zijn tegen de klimaatdrammers. Kritisch op veel punten, je kunt het allemaal lezen op onze website.”

Jullie kandidatenlijst?

“We hebben 11 prachtige kandidaten. Man, vrouw, jong oud. Van alles wat.”