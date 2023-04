Menno de Bree naar het Filosofisch Café Sneek

Menno de Bree is een filosoof en ethicus die alledaagse thema’s op sprankelende wijze met filosofie kan verbinden. Hij werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Tussen 2002 en 2023 doceerde hij ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is tevens actief als publieksfilosoof (o.a. Forum Groningen en The School of Life).

Menno de Bree verzorgt deze avond een filosofische introductie over het denken over de mens, van Aristoteles tot Foucault, inclusief allerlei zijpaden over bijvoorbeeld geluk, het voltooid leven, de zinvolheid van ons bestaan en keuzestress..

Welkom! Tickets zijn te reserveren op de site van het Filosofisch Café: www.fcsneek.nl

Locatie: Looxmagracht 20 (gebouw van de vrijmetselaarsloge)

Thema: Wie ben ik?

Tijd: Dinsdagavond 9 mei om 20.00 uur