Menhir verliest nipt van Dyna'75

SNEEK- De basketballers van ESBC Menhir stonden afgelopen vrijdag in hun eerste thuiswedstrijd tegenover Dyna'75 uit Heerenveen. De jonge Sneker ploeg vocht tot de laatste seconde voor een goed resultaat, maar kon niet voor een verrassing zorgen:55-58.

Het basketbalseizoen 2020-2021 telde welgeteld vijf wedstrijden toen de competitie in november 2020 werd stilgelegd. Sinds die tijd heeft het eerste herenteam van ESBC Menhir een flinke verjonging ondergaan. Van de oude garde zijn alleen Nils Hettinga, Jeroen Zantingh en Johannes Idsinga over.

De selectie is verder aangevuld met de spelers die in voorgaand jaar het oudste jeugdteam vormden. Er staat een talentrijke, maar onervaren ploeg, die vooral zal moeten wennen aan het fysieke spel dat in de seniorenklasse gespeeld wordt.

In Bedum kregen de Snekers daar al een voorproefje van. De eerste uitwedstrijd ging, zonder volledige selectie en zonder coach, nipt verloren. Ook tegen Dyna'75 zou het een moeilijke avond worden, al ontbrak alleen Tom Dijkstra wegens een blessure. Jeugdspeler Lucas Jager mocht zijn plaats innemen en hij debuteerde prima. De Heerenveners, ouder en sterker, domineerden het eerste kwart. Na tien minuten keek Menhir tegen een 10-15 achterstand aan. De ploeg past zich echter snel aan aan het niveau van de tegenstander en kon tot de rust prima bij blijven: 24-28.

Helaas zorgde die pauze voor een verslapte concentratie bij de thuisploeg, die zich in de eerste minuten van de tweede helft de kaas van het brood liet eten. Dyna'75 liep uit naar een 24-34 voorsprong en leek op weg naar een makkelijke zege. De thuisploeg nam echter een time out en coach Arnold van der Meulen, terug na een zware ziekte die hem ruim een jaar aan de kant hield, liet de verdediging aanscherpen. Het was namelijk duidelijk dat de Heerenveners vooral dichtbij de basket gevaarlijk waren.

Menhir gooide de bucket daarom dicht en de thuisploeg knokte zich punt voor punt dichterbij, tot frustratie van de tegenpartij. Met nog zes seconden te spelen had Menhir nog maar een achterstand van drie punten: 55-58. Een goed uitgevoerd aanvalsplan na een nieuwe time out leidde zelfs bijna tot een verlenging, maar het laatste schot van Jager ging niet door de ring en Dyna ontsnapte.

Menhir mag aanstaande vrijdag in de Sneker sporthal proberen om de eerste punten van het seizoen tegen Donar 4 binnen te halen. De wedstrijd in de Sneker Sporthal begint om 20.45 uur.